Incidente a Ostia scontro monopattino-bus | 14enne in ospedale

Un ragazzo di 14 anni è stato soccorso e portato in ospedale con codice giallo dopo essere stato coinvolto in un incidente a Ostia. Il giovane è rimasto coinvolto in uno scontro tra un monopattino e un autobus della linea 05B. L’incidente è avvenuto il 21 luglio 2026. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per le operazioni di soccorso e il trasporto del minorenne.

Ostia, 21 luglio 2026 – Un 14enne italiano è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Grassi dopo lo scontro con un autobus della linea 05B dell’Atac. E’ successo intorno alle 13.40 tra via dei Velieri e via dei Traghetti, a Ostia. Il ragazzo, che si trovava su un monopattino elettrico, nell’impatto è finito sotto l’autobus. Soccorso dai passanti, non ha mai perso conoscenza fino all’arrivo dei sanitari del 118. Alla guida del bus un 28enne italiano. Sul posto, impegnati nei rilievi per ricostruire dinamica e responsabilità, gli agenti della Polizia locale del X gruppo Mare. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, veniva da via dei Traghetti quando si è scontrato con il mezzo Atac in via dei Velieri all’altezza della porta centrale. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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