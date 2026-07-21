Un ragazzo di 14 anni è stato investito da un autobus Atac mentre era in monopattino elettrico. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio a Ostia, provocando ferite che hanno richiesto il trasporto in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell'incidente o sulle condizioni del giovane. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine.

Paura nel primo pomeriggio a Ostia, dove un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito in un incidente stradale che ha coinvolto un autobus Atac e un monopattino elettrico. Il giovane è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale Grassi. L’incidente all’incrocio tra via dei Velieri e via dei Traghetti. Lo scontro è avvenuto intorno alle 13.40 all’incrocio tra via dei Velieri e via dei Traghetti. Secondo le prime informazioni, il 14enne, cittadino italiano, stava viaggiando a bordo del monopattino quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un autobus della linea 05B dell’ Atac. Nell’impatto il ragazzo è finito sotto il mezzo pubblico, facendo temere inizialmente conseguenze molto più gravi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - 14enne in monopattino finisce sotto un autobus: trasportato in ospedale

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