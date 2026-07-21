Inchiesta Equalize maxi richiesta di processo per 74 degli 81 indagati Gli spiati sono oltre 830
Nell'inchiesta su un'agenzia di investigazioni, 74 dei 81 indagati hanno ricevuto l'avviso di chiusura delle indagini preliminari e rischiano il processo. Oltre 830 persone sono state sottoposte a intercettazioni telefoniche e ambientali. La richiesta di rinvio a giudizio riguarda i principali sospettati coinvolti nel caso. La procura ha notificato la chiusura delle indagini a metà aprile. L'indagine riguarda presunti illeciti legati alle attività dell'agenzia.
Milano, 21 luglio 2026 – Rischiano il processo 74 degli 81 indagati destinatari dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari notificato lo scorso aprile nell'ambito dell' inchiesta legata all'agenzia di investigazioni Equalize. La Procura di Milano, i pm Eugenio Fusco e Francesco De Tommasi, coordinati dal procuratore Marcello Viola, ha chiesto il rinvio a giudizio per oltre 70 persone tra cui Enrico Pazzali, ex titolare dell'agenzia investigativa, l'esperto informatico Nunzio Samuele Calamucci, ma anche Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo, il banchiere Matteo Arpe e Stefano Speroni, direttore affari legali Eni. Ma anche manager di multinazionali e vari avvocati di diversi studi legali internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Nuovi Sviluppi nel Caso Equalize Spionaggio e Accessi Illegali
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