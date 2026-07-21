Nell'inchiesta su un'agenzia di investigazioni, 74 dei 81 indagati hanno ricevuto l'avviso di chiusura delle indagini preliminari e rischiano il processo. Oltre 830 persone sono state sottoposte a intercettazioni telefoniche e ambientali. La richiesta di rinvio a giudizio riguarda i principali sospettati coinvolti nel caso. La procura ha notificato la chiusura delle indagini a metà aprile. L'indagine riguarda presunti illeciti legati alle attività dell'agenzia.

Milano, 21 luglio 2026 – Rischiano il processo 74 degli 81 indagati destinatari dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari notificato lo scorso aprile nell'ambito dell' inchiesta legata all'agenzia di investigazioni Equalize. La Procura di Milano, i pm Eugenio Fusco e Francesco De Tommasi, coordinati dal procuratore Marcello Viola, ha chiesto il rinvio a giudizio per oltre 70 persone tra cui Enrico Pazzali, ex titolare dell'agenzia investigativa, l'esperto informatico Nunzio Samuele Calamucci, ma anche Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo, il banchiere Matteo Arpe e Stefano Speroni, direttore affari legali Eni. Ma anche manager di multinazionali e vari avvocati di diversi studi legali internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inchiesta Equalize, maxi richiesta di processo per 74 degli 81 indagati. Gli spiati sono oltre 830

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Nuovi Sviluppi nel Caso Equalize Spionaggio e Accessi Illegali

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