Equalize mercato degli Sdi e nuove rivelazioni di Calamucci | inchiesta e protagonisti

Nell’ambito di un’indagine sulle presunte attività di cyber spionaggio, sono stati resi noti nuovi verbali riguardanti il coinvolgimento di un informatico. La discussione si concentra su un’azienda attiva nel settore degli Sdi e sulle rivelazioni di un analista coinvolto nelle indagini. Le dichiarazioni e i documenti raccolti finora offrono dettagli sui presunti collegamenti tra le parti coinvolte, senza tuttavia fornire elementi definitivi su eventuali responsabilità o motivazioni.

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Nuovi verbali, nuovi nomi e soprattutto nuovi scenari nell’inchiesta milanese sulle presunte cyber spie di Equalize,la società investigativa riconducibile all’ex presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali.A far emergere gli ultimi dettagli è ancora una volta Nunzio Samuele Calamucci, l’esperto informatico che da mesi collabora con i pm milanesi Francesco De Tommasi ed Eugenio Fusco nell’inchiesta sui presunti dossieraggi illegali, accessi abusivi alle banche dati e attività di intelligence privata condotte attorno al gruppo Equalize. Tra i passaggi più delicati dell’ultimo interrogatorio compare il nome di Canio Mazzaro, imprenditore ed ex compagno della ministra Daniela Santanchè. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Equalize, “mercato degli Sdi” e nuove rivelazioni di Calamucci: inchiesta e protagonisti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Inchiesta dossieraggi Equalize, nuove società indagate: tra loro Eni, Luxottica, Barilla, Erg e Heineken Inchiesta Equalize: estorsione ai danni di Del VecchioLa storia dell’attività di spionaggio messa a punto dalla società milanese Equalize si fa sempre più complicata, perché spesso chi era indagato per... Equalize, Calamucci: Spiati Mazzaro e Tognazzi. Gli israeliani offrirono dati del governo iranianoSamuele Calamucci, interrogato dai pm, parla delle attività dell’agenzia: Ricerche anche sul Manchester City ... milano.repubblica.it Inchiesta banche dati: la piattaforma Beyond per spiare? Io l’ho usata. E ve la raccontoUfficialmente si presentava come una piattaforma che il gruppo di spioni di Equalize stava sviluppando e commercializzando per invadere il mercato dell’advisoring con una banca dati che ... milanofinanza.it