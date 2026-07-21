La Procura di Milano ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per Stefano Speroni, ex capo degli affari legali di Eni. La decisione è stata presa dopo un’indagine condotta dai pubblici ministeri Eugenio Fusco e Francesco De Tommasi. Speroni dovrà rispondere di eventuali reati, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle accuse specifiche. La decisione ora passa al giudice dell’udienza preliminare.

Guai in vista per Eni. La Procura di Milano con l’aggiunto Eugenio Fusco e il pm Francesco De Tommasi ha depositato all’ufficio gup la richiesta di processo per Stefano Speroni, ex capo degli affari legali del Cane a sei zampe. Si tratta della seconda tranche della maxi inchiesta Equalize sui dossieraggi illegali. La nuova richiesta di processo per 74 soggetti si affianca a quella dello scorso aprile che riguardava i primi imputati, tra cui l’ex presidente di Fondazione Fiera Enrico Pazzali. Sempre lo scorso aprile, la Procura aveva notificato la seconda chiusura indagine per la quale oggi è stato chiesto il rinvio a giudizio. Alcuni indagati sono stati stralciati in vista dei patteggiamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Equalize, chiesto il rinvio a giudizio per l’ex capo degli affari legali di Eni e per Leonardo Maria Del Vecchio

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