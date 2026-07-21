Inchiesta arbitri la Procura di Milano archivia | nessuna frode sportiva per Inter e Rocchi I dettagli

Notizia in breve

La Procura di Milano ha archiviato l’indagine sulla presunta frode sportiva collegata all’Inter e all’ex arbitro Rocchi. Non ci sono prove a sostegno dell’accusa di frode sportiva nei confronti delle parti coinvolte nel caso sugli arbitri. L’indagine, che riguardava la responsabilità degli enti, si è conclusa senza ulteriori sviluppi. Nessuna accusa formale è stata mantenuta contro l’Inter né contro l’ex arbitro.