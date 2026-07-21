Inchiesta arbitri la Procura di Milano archivia | nessuna frode sportiva per Inter e Rocchi I dettagli
La Procura di Milano ha archiviato l’indagine sulla presunta frode sportiva collegata all’Inter e all’ex arbitro Rocchi. Non ci sono prove a sostegno dell’accusa di frode sportiva nei confronti delle parti coinvolte nel caso sugli arbitri. L’indagine, che riguardava la responsabilità degli enti, si è conclusa senza ulteriori sviluppi. Nessuna accusa formale è stata mantenuta contro l’Inter né contro l’ex arbitro.
Caso arbitri, archiviazione totale: per la Procura di Milano nessuna frode sportiva a carico di Inter e Rocchi. La Procura di Milano ha disposto l’archiviazione dell’ipotesi di frode sportiva nei confronti dell’ Inter, indagata nell’ambito del cosiddetto caso arbitri in relazione alla legge sulla responsabilità degli enti. Una decisione che chiude uno dei filoni più delicati dell’inchiesta, confermando l’assenza di elementi utili a sostenere l’accusa. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Nel decreto si legge che «Sul fondo delle iscrizioni, permangono ipotesi, talvolta suggestioni, che, prive di base probatoria (. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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Inchiesta arbitri, la Procura di Milano chiede larchiviazione per Rocchi e per lInter
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