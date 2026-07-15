Inchiesta arbitri Inter indagata e già archiviata La procura di Milano chiede l’archiviazione anche per Rocchi | Nessuna frode

La procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale, nel procedimento sulle designazioni di quattro partite, tra cui Torino-Inter. Rocchi era indagato per concorso in frode sportiva, ma la richiesta di archiviazione specifica che non ci sono elementi che dimostrino frode. La stessa decisione era stata presa anche per l’Inter, che era indagata nell’ambito dell’inchiesta.

La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale, indagato per concorso in frode sportiva nell’ambito dell’inchiesta sulle designazioni arbitrali di quattro partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. Designazioni, era l’ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro. Al termine di due anni di indagini, i pubblici ministeri hanno escluso l’esistenza di una combine. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla Procura federale e alla Procura Generale del Coni affinché valutino l’eventuale rilevanza disciplinare dei fatti emersi. È stato invece inviato alla Procura di Monza il filone relativo alle cosiddette «bussate» alla sala Var di Lissone. 🔗 Leggi su Open.online

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INCHIESTA ARBITRI: INTER, LA PROCURA NON SI FERMA: COSA BOLLE IN PENTOLA

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