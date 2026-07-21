Incentivi Transizione 5.0 sbloccate le istanze | guida all’invio della comunicazione
Dal 21 luglio 2026, le aziende che vogliono accedere agli incentivi del piano Transizione 5.0 possono presentare la comunicazione di conferma dell’investimento tramite la piattaforma del GSE. Le istanze sono state sbloccate, consentendo alle imprese di procedere con l’invio delle pratiche. La procedura riguarda esclusivamente le aziende interessate ai benefici previsti dal nuovo piano di incentivazione. Non sono previste modifiche alle modalità di presentazione o ai requisiti già stabiliti.
Dal 21 luglio 2026, le imprese che intendono beneficiare degli incentivi previsti dal nuovo piano Transizione 5.0 possono inviare la comunicazione di conferma dell’investimento attraverso la piattaforma del GSE (Gestore dei servizi energetici). Con la firma del decreto direttoriale del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) è stato infatti sbloccato l’iter per ottenere l’agevolazione fiscale prevista. Incentivi Transizione 5.0: chi deve inviare la comunicazione di conferma. Nell’ambito degli incentivi Transizione 5.0, la comunicazione di conferma dell’investimento (nota anche come comunicazione dell’effettuazione degli ordini o... 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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