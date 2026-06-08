GPS 2026 su Istanze online punteggio Lecce Modello di Reclamo invio entro il 12 giugno

L'Ufficio Scolastico ha pubblicato le graduatorie GPS 2026 per la provincia di Lecce, con un avviso sulla valutazione di titoli e servizi. È stato anche reso disponibile il modello di reclamo da inviare tramite Istanze online entro il 12 giugno. Gli insegnanti interessati possono consultare le graduatorie e presentare eventuali contestazioni seguendo le indicazioni fornite.

Graduatorie GPS 2026 provincia di Lecce. Avviso dell’Ufficio Scolastico su valutazione titoli e servizio e modello reclamo. I dati sono consultabili all’interno dell’area riservata sul portale “Istanze Online”, accedendo alla sezione dedicata alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Le operazioni di verifica sono tuttora in corso; pertanto, si procederà all’elaborazione delle graduatorie solo a seguito della conclusione delle procedure di scioglimento delle riserve. Eventuali osservazioni possono essere inviate, per la provincia di Lecce, entro e non oltre venerdì 12 giugno. Bullismo, dipendenze digitali, isolamento, comportamenti a rischio: riconoscere, prevenire e intervenire. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Lecce.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GPS 2026: CONE CONTROLLARE LANTEPRIMA DEL PUNTEGGIO E COSA VERIFICARE PRIMA DELLINOLTRO

Notizie e thread social correlati

Graduatorie ATA 24 mesi, domande entro il 19 maggio: ultimo giorno per l’invio su Istanze onlineOggi, 19 maggio 2026, alle 23:59, scade il termine per inviare le domande tramite la piattaforma Istanze online relative alle graduatorie ATA 24 mesi.

Modello 730/2026 precompilato al via dal 30 aprile: accesso online, dati già inseriti e invio entro il 30 settembre, istruzioni operative per contribuenti e intermediariA partire dal 30 aprile sarà possibile consultare online il modello 730/2026 precompilato, con i dati già inseriti dall’Agenzia delle Entrate...

Argomenti più discussi: Mobilità docenti 2026: cosa fare se il trasferimento è negato?; Mobilità docenti 2026, arrivano le mail. Come fare reclamo. Ecco i BOLLETTINI; Assegnazioni provvisorie 2026 e accesso agli atti per la mobilità: cosa c'è da sapere; GPS 2026/2028: verifica dei titoli in corso, ecco chi rischia l'esclusione.