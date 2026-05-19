Graduatorie ATA 24 mesi domande entro il 19 maggio | ultimo giorno per l’invio su Istanze online

Oggi, 19 maggio 2026, alle 23:59, scade il termine per inviare le domande tramite la piattaforma Istanze online relative alle graduatorie ATA 24 mesi. La procedura, aperta a chi desidera aggiornare o inserirsi nelle liste, si chiude a fine giornata. Chi intende partecipare deve completare la presentazione entro questo orario, senza possibilità di proroghe. La scadenza riguarda tutte le domande relative alle graduatorie ATA con 24 mesi di servizio.

Scade oggi, martedì 19 maggio 2026, alle ore 23:59, il termine per presentare la domanda relativa alle graduatorie ATA 24 mesi. La procedura riguarda l’inserimento e l’aggiornamento nelle graduatorie permanenti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, utilizzate per ruoli e supplenze nell’anno scolastico 20262027. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Graduatorie ATA 24 mesi, domande dal 28 aprile: info utili e requisiti

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