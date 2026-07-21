Incendio a Pistoia | fiamme lungo la tangenziale

Un incendio si è sviluppato lungo la tangenziale di Pistoia, alimentato dalla brezza persistente nella zona. Le fiamme hanno interessato terreni incolti in un’area boscata, coprendo diverse migliaia di metri quadrati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere il rogo. La situazione è ancora in evoluzione e non sono stati segnalati feriti.

L’incendio è da subito stato alimentato dalla brezza persistente nella zona ed ha interessato i terreni incolti della zona boscata per diverse migliaia di metri quadri. Inoltre il vento ha spinto il fumo della combustione verso la tangenziale rendendo pericolosa la circolazione. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre e quattro veicoli. Sono in corso le operazioni di bonifica e controllo in collaborazione con il personale dell’organizzazione regionale AIB della Regione Toscana. Fortunatamente non sono stati rilevati danni a persone o strutture. Le cause sono in corso di accertamento. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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