Incendio sulla Tangenziale di Napoli auto distrutta dalle fiamme

Un incendio ha coinvolto un'auto sulla Tangenziale di Napoli, in direzione Pozzuoli. Le fiamme hanno distrutto il veicolo. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Nessuna altra vettura è rimasta coinvolta. Non si segnalano feriti. Le autorità stanno verificando le cause dell’incendio. La strada è rimasta temporaneamente chiusa per i soccorsi.

Un'auto ha preso fuoco sulla Tangenziale di Napoli, in direzione Pozzuoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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