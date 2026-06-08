Incendio lungo l' Asse Nord-Sud auto distrutta dalle fiamme
Oggi nel primo pomeriggio si è verificato un incendio lungo l'Asse Nord-Sud, vicino all'uscita Università. Le fiamme hanno coinvolto un'auto, che è stata completamente distrutta. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 15.45 per spegnere il rogo in direzione centro. Non sono stati segnalati feriti. L'incendio ha causato temporanei disagi alla circolazione.
ANCONA - Incendio nel primo pomeriggio di oggi lungo l'Asse Nord-Sud. Intorno alle 15.45 i figili del fuoco sono intervenuti in direzione centro, nei pressi dell'uscita Università, per domare il rogo che ha coinvolto un veicolo. La squadra intervenuta ha rapidamente domato le fiamme, evitando che. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Paris : lépopée dune capitale | GEDEON ARCHEO
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