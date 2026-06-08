Incendio lungo l' Asse Nord-Sud auto distrutta dalle fiamme

Notizia in breve

Oggi nel primo pomeriggio si è verificato un incendio lungo l'Asse Nord-Sud, vicino all'uscita Università. Le fiamme hanno coinvolto un'auto, che è stata completamente distrutta. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 15.45 per spegnere il rogo in direzione centro. Non sono stati segnalati feriti. L'incendio ha causato temporanei disagi alla circolazione.