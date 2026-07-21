Nelle ultime settimane, vaste aree di calabria sono state interessate da incendi che hanno distrutto boschi e prati. Le fiamme si sono propagate rapidamente, alimentate da condizioni climatiche calde e secche. Non sono stati segnalati interventi di prevenzione strutturati o misure di controllo efficaci prima dell’insorgenza dei roghi. La mancanza di strategie di prevenzione si traduce in territori che continuano a essere vulnerabili e in fiamme.

La regione continua a bruciare mentre manca una strategia preventiva capace di proteggere i territori più vulnerabili.. La Calabria brucia, e lo fa con una ciclicità che non sorprende più nessuno. Le fiamme divampano, si estendono rapidamente, i soccorsi arrivano a sirene spiegate. È la solita scena estiva, quella che si ripete puntualmente perché il territorio continua a essere lasciato in condizioni di totale abbandono. Sterpaglie, vegetazione secca, sottobosco mai ripulito: luoghi che diventano terreno fertile per incendi sempre più violenti. La risposta istituzionale resta invariata: interventi emergenziali, lotta attiva ai roghi, mobilitazione immediata. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Incendi in Calabria: prevenzione assente e territori in fiamme

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