Il sindaco di Nocera Inferiore ha firmato un'ordinanza che riguarda la tutela della linea ferroviaria e la prevenzione degli incendi nelle zone adiacenti. La misura si applica alle aree confinanti con i binari e mira a garantire la sicurezza lungo la tratta. L'atto è stato firmato recentemente e prevede interventi specifici per ridurre i rischi associati alle attività che si svolgono nelle vicinanze della ferrovia.

Il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, ha firmato un'ordinanza a salvaguardia della sede ferroviaria e per la prevenzione del rischio incendi lungo le aree confinanti con la linea ferroviaria. Il provvedimentoL’ordinanza, come spiega una nota del primo cittadino, dispone ai proprietari.🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Prevenzione incendi in azienda: come scegliere estintori e sistemi di sicurezzaLa prevenzione incendi è un tema sempre più attuale: ecco perché La prevenzione incendi è uno di quegli aspetti della sicurezza sul lavoro che spesso...

Bussolengo investe 1,3 milioni per sicurezza, prevenzione incendi ed efficientamento delle scuoleInterventi in numerosi plessi comunali per garantire ambienti più sicuri e confortevoli a studenti e personale.

Temi più discussi: Sicurezza ferroviaria e prevenzione incendi, firmata l'ordinanza; Trasporto ferroviario: più sicurezza nelle stazioni con FS Security; Nocera, stop al rischio incendi lungo i binari: scatta l’ordinanza; Sicurezza sui treni, controlli straordinari a Porta Nuova e Vicenza: 4 sanzioni elevate.

DESENZANO DEL GARDA - Nei giorni scorsi, nell’ambito di servizi straordinari di prevenzione disposti dal Questore Paolo Sartori, il Commissariato locale, il Reparto Prevenzione Crimine di Milano e la Polizia Locale interessata, con il concorso della Guardia x.com

La politica britannica è solo un riorganizzare delle sedie su una nave affondata? reddit

Polizia di Stato e Gruppo FS, convenzione per sicurezza e prevenzione nel trasporto ferroviarioLa nuova convenzione, firmata oggi dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, e dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS ... ilmessaggero.it

Il Gruppo FS punta su sicurezza e innovazione: bodycam, AI e cyber security al centro della strategia(FERPRESS) – Roma, 12 MAG – «La sicurezza ferroviaria è tanto più efficace quanto più è condivisa. Le stazioni e i treni sono nodi strategici attraversati ogni giorno da milioni di persone. Da questa ... ferpress.it