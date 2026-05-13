prevenzione incendi manutenzione entro maggio

Entro il 31 maggio, proprietari di terreni, aziende agricole e persone responsabili di aree boscate devono eseguire le operazioni di manutenzione previste dal Regolamento di Polizia rurale per la prevenzione degli incendi boschivi e la tutela del territorio. La normativa stabilisce obblighi specifici per garantire la sicurezza e ridurre il rischio di incendi nelle aree naturali. Le attività di manutenzione devono essere eseguite entro questa data.

Entro il 31 maggio proprietari di terreni, aziende agricole e titolari di aree boscate devono eseguire gli interventi previsti dal Regolamento di Polizia rurale in materia di prevenzione incendi boschivi e tutela del territorio. Lo ricorda il Comune sottolineando che le disposizioni hanno l’obiettivo di ridurre il rischio di incendi, proteggere abitazioni, aree agricole, pinete e infrastrutture, nonché garantire condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità e per le operazioni di spegnimento. Tra gli obblighi principali previsti dal regolamento c’è la manutenzione e pulizia delle aree boscate private, la rimozione di vegetazione secca,...🔗 Leggi su Lanazione.it

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