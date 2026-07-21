Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale ha commentato le recenti polemiche sui roghi in Calabria, definendole “strumentali e totalmente slegate dalla realtà”. Giannetta ha inoltre difeso la strategia adottata dalla regione per contrastare gli incendi, respingendo le critiche del Partito Democratico. Le dichiarazioni arrivano dopo un confronto acceso sulla gestione dei incendi, con il rappresentante di Forza Italia che ha accusato le opposizioni di sciacallaggio politico.

Il capogruppo di Forza Italia respinge le accuse e rivendica la strategia regionale contro i roghi.. Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Domenico Giannetta, respinge con decisione le accuse del Partito Democratico sulla gestione degli incendi in Calabria, definendole “strumentali e totalmente slegate dalla realtà”. A suo giudizio, la Calabria non sarebbe in una condizione eccezionale rispetto al resto del Meridione, dove le alte temperature e la siccità stanno alimentando roghi diffusi. Giannetta ricorda che Sicilia, Puglia e Sardegna – regioni governate dal centrosinistra – stanno affrontando la stessa identica situazione. Fenomeno climatico, non responsabilità dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Incendi in Calabria, Giannetta attacca il Pd: “Sciacallaggio politico”

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