Castel Morrone dissesto e scontro politico | Graziano PD attacca il Governo

A Castel Morrone il dibattito politico si riaccende dopo l’interrogazione in Commissione Affari costituzionali, che ha portato all’attenzione la situazione di dissesto finanziario del Comune e le modalità di gestione amministrativa adottate. La discussione si concentra sui passaggi e le decisioni prese dall’amministrazione locale in relazione alla crisi economica dell’ente, mentre il rappresentante del Partito Democratico ha rivolto un attacco al Governo sulla gestione complessiva.

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