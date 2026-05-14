Castel Morrone dissesto e scontro politico | Graziano PD attacca il Governo
A Castel Morrone il dibattito politico si riaccende dopo l’interrogazione in Commissione Affari costituzionali, che ha portato all’attenzione la situazione di dissesto finanziario del Comune e le modalità di gestione amministrativa adottate. La discussione si concentra sui passaggi e le decisioni prese dall’amministrazione locale in relazione alla crisi economica dell’ente, mentre il rappresentante del Partito Democratico ha rivolto un attacco al Governo sulla gestione complessiva.
Il caso del Comune di Castel Morrone torna al centro del dibattito politico e istituzionale dopo l’interrogazione discussa in Commissione Affari costituzionali, con focus sulla gestione del dissesto finanziario e sulle procedure amministrative dell’ente.A sollevare la questione è il capogruppo.🔗 Leggi su Casertanews.it
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