Sindaco di Modena Mezzetti | No a sciacallaggio politico

Il sindaco di Modena ha dichiarato che l’uomo coinvolto nell’episodio è stato immobilizzato anche da persone straniere. Ha aggiunto che non si tratta di un’occasione per sciacallaggi politici, sottolineando che l’episodio ha avuto risvolti concreti e che si sta lavorando per chiarire i fatti. La sua presa di posizione arriva in un momento di particolare attenzione mediatica sulla vicenda, che ha suscitato diverse reazioni pubbliche.

Sindaco di Modena Mezzetti: “L’uomo immobilizzato anche da stranieri. No a sciacallaggio politico” “Dobbiamo guardarci – ha detto – da due pericoli in questo momento: il pericolo di questi attentatori o comunque questi pazzi che scatenano questi drammi, ma anche da quegli avvoltoi che invece di unire la comunità alimentano gli incendi, gli odi e i rancori per lucrare politicamente. Fortunatamente devo dire che le diverse forze politiche comprese anche in particolare quelle d’opposizione della città, Forza Italia, Fratelli d’Italia, hanno avuto un atteggiamento molto equilibrato e molto responsabile e non hanno inseguito, questo terreno, questa deriva di sciacallaggio”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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