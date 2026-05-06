Calabria droni e IA | il nuovo piano per fermare gli incendi boschivi

La regione ha annunciato un nuovo piano per contrastare gli incendi boschivi che coinvolge l’uso di droni autonomi e intelligenza artificiale. I droni sorvoleranno i boschi senza bisogno di intervento umano, mentre il gemello digitale permetterà di prevedere eventuali rischi sul territorio. Questi strumenti tecnologici sono stati integrati per migliorare le attività di sorveglianza e prevenzione degli incendi.

? Cosa scoprirai Come faranno i droni autonomi a sorvegliare i boschi senza interruzioni?. Cosa permetterà il nuovo gemello digitale di prevedere sul territorio?. Chi gestirà i dati raccolti all'interno della nuova Control Room regionale?. Perché il modello calabrese è diventato un esempio per la Protezione Civile?.? In Breve Workshop a Catanzaro giovedì 7 maggio con Gianluca Gallo e Domenico Pallaria.. Piano AIB 2026 finanziato tramite programmi FESR FSE+ Calabria 2021-2027.. Analisti della Control Room regionale gestiranno dati tramite portale forestazione.regione.calabria.it.. Modello Tolleranza Zero studiato dalla Protezione civile nazionale per altre regioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

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