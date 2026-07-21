L'ex leader del principale partito di opposizione in Turchia ha annunciato di aver lasciato il suo partito per creare una nuova formazione politica. La decisione arriva dopo la rimozione da parte di un tribunale. Il politico ha dichiarato di voler avviare un nuovo progetto politico, senza specificare ulteriori dettagli. La decisione segue la sentenza che ha portato alla sua esclusione dal partito di cui era stato leader.

Il politico turco Özgür Özel, ex capo del principale partito di opposizione, il Partito Popolare Repubblicano (CHP, di centrosinistra), ha detto di averlo lasciato per fondare un partito nuovo. A maggio era stato rimosso dalla leadership del partito da un tribunale che aveva rilevato irregolarità nella sua elezione a segretario. La sentenza era considerata dal CHP l’ennesima causa pretestuosa intentata dal governo autoritario del presidente Recep Tayyip Erdogan per ostacolare l’opposizione in vista delle elezioni presidenziali, previste per il 2028. Özel è il più importante esponente dell’opposizione ancora in libertà: da vari anni Erdogan ha ristretto gli spazi democratici nel paese e vari avversari politici sono stati arrestati. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Turchia l’ex leader del principale partito di opposizione, rimosso da un tribunale, fonderà un partito nuovo

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