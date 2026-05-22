Turchia | un tribunale destituisce il leader dell’opposizione Özgür Özel

Un tribunale in Turchia ha deciso di destituire il leader dell’opposizione Özgür Özel. La sentenza ha temporaneamente restituito il controllo del partito CHP al leader storico Kemal Kiliçdaroglu. La decisione si basa su un provvedimento giudiziario che ha modificato la leadership del partito, portando a una sostanziale modifica nelle dinamiche interne. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni politiche e di dispute legali che coinvolgono il partito di opposizione e le sue figure di spicco.

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Un tribunale in Turchia destituisce il leader dell’opposizione Özgür Özel. La sentenza restituisce provvisoriamente il controllo del partito CHP al leader di lungo corso Kemal Kiliçdaroglu. Un tribunale turco ha annullato il congresso del Partito Popolare Repubblicano (CHP), la principale forza di opposizione in Turchia, che aveva portato Özgür Özel alla guida del partito nel novembre 2023. La sentenza restituisce provvisoriamente il controllo del partito al leader di lungo corso Kemal Kiliçdaroglu e minaccia di innescare una profonda crisi interna al blocco dell’opposizione turca. Secondo la corte, ci sarebbero state irregolarità nel processo interno, tra cui accuse di manipolazione dei delegati e compravendita di voti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Turchia: un tribunale destituisce il leader dell’opposizione Özgür Özel ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Uganda, il leader dell’opposizione Bobi Wine fugge all’esteroBobi Wine, il cui vero nome è Robert Kyagulanyi, aveva contestato l’esito del voto, denunciando brogli, e aveva lasciato la sua casa nella capitale... Proiezioni Ungheria, il leader dell'opposizione Magyar avanti su OrbanIl leader dell'opposizione ungherese, Peter Magyar, è in vantaggio sul premier uscente, Viktor Orban.