In ricordo di Alberto Servidio una vita nelle istituzioni da Socialista
La Giunta Comunale di San Martino Valle Caudina ha approvato questa mattina una delibera per installare una lapide commemorativa in Piazza Girolamo Del Balzo. La targa ricorderà Alberto Servidio, figura di rilievo nelle istituzioni e noto per essere stato un esponente socialista. La decisione rende omaggio alla sua vita pubblica e al ruolo svolto nel territorio. La posa della lapide è prevista nelle prossime settimane.
Tempo di lettura: 3 minuti Questa mattina la Giunta Comunale di San Martino Valle Caudina ha approvato la delibera per l’installazione di una lapide commemorativa in Piazza Girolamo Del Balzo, in ricordo dell’illustre concittadino Alberto Servidio.? L’iniziativa intende rendere omaggio a una figura di primissimo piano che ha segnato la storia politica e istituzionale italiana dal dopoguerra in poi, mantenendo sempre un profondo legame con la propria terra d’origine.?Nato a San Martino Valle Caudina il 26 marzo 1930 e deceduto a Roma il 31 agosto 2017. Si laurea in Giurisprudenza all’Università di Napoli Federico II nel 1952, iniziò la sua attività lavorativa al Banco di Napoli nel 1956, di cui divenne in seguito dirigente dell’Ufficio legale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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