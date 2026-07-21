In ricordo di Alberto Servidio una vita nelle istituzioni da Socialista

Notizia in breve

La Giunta Comunale di San Martino Valle Caudina ha approvato questa mattina una delibera per installare una lapide commemorativa in Piazza Girolamo Del Balzo. La targa ricorderà Alberto Servidio, figura di rilievo nelle istituzioni e noto per essere stato un esponente socialista. La decisione rende omaggio alla sua vita pubblica e al ruolo svolto nel territorio. La posa della lapide è prevista nelle prossime settimane.