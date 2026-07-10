Nel 1976, un incidente presso un’industria chimica a Seveso provocò un rilascio di sostanze tossiche nell’ambiente. L’evento portò a un intervento immediato delle autorità e alla revisione delle norme di sicurezza. La tragedia è diventata un esempio che ha influenzato le politiche europee, portando all’introduzione di procedure più rigorose come la Valutazione di impatto ambientale e le Autorizzazioni ambientali integrate, per proteggere i cittadini e prevenire incidenti simili.

“La tragedia dell’Icmesa divenne triste paradigma di quel che non si deve fare, ispirando l’avvio di un cantiere europeo che ha dato vita a norme stringenti – anche in Italia – come la Valutazione di impatto ambientale e le Autorizzazioni integrate ambientali, a difesa dei cittadini. Specialmente a tutela dai rischi indotti da industrie con lavorazioni potenzialmente nocive. E’ una strada che va costantemente percorsa con determinazione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia commemorativa del 50° anniversario del disastro nello stabilimento Icmesa. La storia del disastro. il 10 luglio 1976... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La tragedia di Seveso e il ricordo delle istituzioni: “Da quel ricordo un monito all’Europa per salvaguardare l’ambiente”

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