Dopo 20 giorni di sciopero della fame in una piazza di Nuova Delhi, un attivista di 59 anni è stato ricoverato in ospedale. L’attivista, associato a una protesta degli “scarafaggi”, aveva iniziato la sua mobilitazione per evidenziare questioni ambientali e sociali. La sua protesta ha attirato l’attenzione sui problemi legati alle condizioni di vita e alle politiche ambientali. Non sono stati forniti dettagli sul suo stato di salute al momento del ricovero.

Dopo 20 giorni di sciopero della fame in una piazza di Nuova Delhi, Sonam Wangchuk, 59 anni, è stato ricoverato in ospedale. Wangchuk, conosciuto in India per le sue iniziative ambientaliste, è diventato uno dei simboli della protesta del movimento Cockroach Janta Party (Cjp), che, partendo dalla disoccupazione giovanile dilagante, chiede riforme sia del sistema di accesso ai corsi scolastici e universitari, sia delle modalità dei concorsi pubblici. Il movimento chiede le dimissioni del primo ministro Narendra Modi e del responsabile del dicastero dell’Istruzione: si tratta di Dharmendra Pradhan, in carica dal 2021, membro del Bharatiya Janata Party, il Partito del popolo indiano fondato nel 1980 e guidato dallo stesso Modi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - India, ricoverato dopo 20 giorni di sciopero della fame l’attivista Sonam Wangchuk: è il simbolo della protesta degli “scarafaggi”

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Arpit Bala Political Take On Sonam Wangchuk Hunger Protest & CJP

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