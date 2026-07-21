in due cromie e dalla finitura estiva come la rafia ordina i suoi capelli biondo miele come una corona

Notizia in breve

Il 21 luglio, in Belgio, si celebra la Festa Nazionale. La famiglia reale e il Paese partecipano alle celebrazioni. Tra i partecipanti ci sono le due sorelle della regina, di 24 e 18 anni, che sono state viste in abiti formali e acconciature curate. La giornata include eventi pubblici e festeggiamenti ufficiali, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini.