In due cromie e dalla finitura estiva come la rafia ordina i suoi capelli biondo miele come una corona
Il 21 luglio, in Belgio, si celebra la Festa Nazionale. La famiglia reale e il Paese partecipano alle celebrazioni. Tra i partecipanti ci sono le due sorelle della regina, di 24 e 18 anni, che sono state viste in abiti formali e acconciature curate. La giornata include eventi pubblici e festeggiamenti ufficiali, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini.
È festa in Belgio, oggi 21 luglio. La famiglia reale e tutta la nazione festeggiano la Festa Nazionale del Belgio. Comprese le due sorelle, Elisabetta ed Eleonora del Belgio, rispettivamente di 24 e 18 anni, vestite e acconciate di tutto punto. Eccole, al Te Deum alla Cattedrale di St. Michael e St. Gudula a Bruxelles, alla cerimonia per commemorare il giuramento di Leopoldo I alla nuova costituzione belga, avvenuto nel 1890. Per l’occasione, mentre Elisabetta sceglie di movimentare i capelli biondi con onde morbide e appena strutturate, Eleonora del Belgio ordina i suoi capelli, sempre biondi al naturale, con un cerchietto che vale doppio. Eleonora del Belgio e il cerchietto capelli bicolore. 🔗 Leggi su Amica.it
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