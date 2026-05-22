L’attrice spagnola conquista il red carpet della Croisette con un tubino nero firmato Chanel dal taglio audace e dei capelli biondo miele
L’attrice spagnola ha sfilato sul red carpet della Croisette indossando un tubino nero firmato Chanel, caratterizzato da un taglio deciso. I suoi capelli sono stati acconciati in uno stile biondo miele. Dopo alcuni anni di assenza dalla manifestazione, la protagonista è tornata a calcare il tappeto rosso e ha attirato l’attenzione con un look che combina elementi tradizionali a dettagli più audaci. La sua presenza ha riscosso interesse tra gli addetti ai lavori e il pubblico presente.
D opo anni lontana dal Festival di Cannes, Penélope Cruz torna sul red carpet e conquista tutti con un look che unisce eleganza classica e dettagli audaci. L’occasione è la première di La Bola Negra, film diretto da Javier Calvo e Javier Ambrossi, ma gli occhi sono tutti per lei. L’attrice sceglie ancora una volta il nero, colore simbolo di raffinatezza assoluta, ma lo interpreta in chiave moderna e sensuale. Tutti i look del Festival di Cannes 2026. guarda le foto Il little black dress si trasforma in abito da diva. La maison Chanel firma un abito che reinterpreta il classico tubino nero con un twist teatrale. Il design monospalla dona movimento alla silhouette, mentre la maxi spaccatura laterale aggiunge sensualità senza risultare eccessiva. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Expósito è la definizione di golden girl sul red carpet del
Sullo stesso argomento
Capelli grigi, bastone e smoking nero firmato Zara: Bad Bunny si presenta sul red carpet del Met Gala nei panni di un uomo di 53 anniPer partecipare al Met Gala 2026 Bad Bunny è arrivato direttamente dal futuro, invecchiato di circa vent’anni.
Dal rubino al ciliegia fino al vermiglio brillante. Ecco i migliori abiti rossi che hanno dominato il red carpet della CroisetteAl Festival di Cannes 2026 il rosso non è stato soltanto il colore della passerella.
Definizione perfetta di golden girl questa sera al Festival di Cannes, firmata Ester Expósito in occasione del red carpet del film La Bataille de Gaulle: L’Âge de Fer. L’attrice spagnola conquista la Croisette con un look che cattura la luce ad ogni passo grazie a facebook