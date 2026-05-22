L’attrice spagnola conquista il red carpet della Croisette con un tubino nero firmato Chanel dal taglio audace e dei capelli biondo miele

L’attrice spagnola ha sfilato sul red carpet della Croisette indossando un tubino nero firmato Chanel, caratterizzato da un taglio deciso. I suoi capelli sono stati acconciati in uno stile biondo miele. Dopo alcuni anni di assenza dalla manifestazione, la protagonista è tornata a calcare il tappeto rosso e ha attirato l’attenzione con un look che combina elementi tradizionali a dettagli più audaci. La sua presenza ha riscosso interesse tra gli addetti ai lavori e il pubblico presente.

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