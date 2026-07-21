È in corso l’autopsia sul corpo di un giornalista trovato senza vita e carbonizzato in un terreno agricolo nel Comune di Eboli, in provincia di Salerno. L’esame è stato avviato sulla salma rinvenuta tra sabato e domenica.

Tempo di lettura: < 1 minuto È in corso l’ esame autoptico sul corpo del giornalista Luigi ‘Luca’ Esposito trovato senza vita carbonizzato in un terreno agricolo nel Comune di Eboli (Salerno) la notte tra sabato e domenica. Il medico legale Gabriele Casaburi è giunto in ospedale alle ore 16 dopo che gli è stato conferito l’incarico dalla Procura. Intanto i carabinieri stanno lavorando senza sosta per delineare il contesto nel quale sarebbe maturato l’omicidio. Bisogna innanzitutto capire se la vittima sia arrivata da sola o già in compagnia dell’assassino o degli assassini. Il luogo dov’è stato ritrovato il corpo è una zona isolata, una piccola strada circondata da rifiuti e sterpaglie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - In corso l’autopsia sul corpo del giornalista ucciso

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Giornalista ucciso, attesa per l'autopsia

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