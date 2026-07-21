In auto ha 50 kg di rame denunciato un uomo
Un uomo è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato trovato con 50 kg di rame nel bagagliaio di un’auto. I militari hanno notato due persone mentre caricavano materiale nel veicolo con atteggiamento sospetto. Alla vista delle forze dell’ordine, uno dei due è scappato. L’altro, di origini straniere, è stato fermato e denunciato per furto e porto abusivo di armi.
Stavano caricando del materiale nel bagagliaio di una macchina con fare sospetto. Alla vista dei carabinieri, uno è scappato mentre l’altro, un uomo di origini straniere, è stato denunciato in stato di libertà perché ritenuto presunto responsabile di furto e porto abusivo di armi. I militari, infatti, hanno rinvenuto nella sua auto più di cinquanta chili di rame trafugati da un’isola ecologica, oltre che elettrodomestici. Addosso, invece, gli hanno trovato un coltello. I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Ravenna hanno denunciato l’uomo a seguito di un intervento di una pattuglia avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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