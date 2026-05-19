Droga comprata sul dark web e nascosta in un pacco per auto a Bologna | 20enne denunciato sequestro da 2 kg

Un pacco spedito a Bologna, apparentemente destinato a prodotti per la pulizia dell’auto, conteneva due chilogrammi di “jelly hash”, una sostanza di hashish in forma gelatinosa con elevato contenuto di Thc. La consegna era stata effettuata tramite il dark web e il pacco era stato nascosto all’interno di un veicolo. Un giovane di 20 anni è stato denunciato dalle forze dell’ordine al termine delle verifiche, e sono stati sequestrati gli stupefacenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui