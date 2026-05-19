Droga comprata sul dark web e nascosta in un pacco per auto a Bologna | 20enne denunciato sequestro da 2 kg
Un pacco spedito a Bologna, apparentemente destinato a prodotti per la pulizia dell’auto, conteneva due chilogrammi di “jelly hash”, una sostanza di hashish in forma gelatinosa con elevato contenuto di Thc. La consegna era stata effettuata tramite il dark web e il pacco era stato nascosto all’interno di un veicolo. Un giovane di 20 anni è stato denunciato dalle forze dell’ordine al termine delle verifiche, e sono stati sequestrati gli stupefacenti.
Bologna, 19 maggio 2026 – Un pacco apparentemente innocuo, dichiarato come prodotto per la pulizia dell’auto, nascondeva in realtà due chilogrammi di “jelly hash”, una particolare forma gelatinosa di hashish ad alto contenuto di Thc. È questo il punto di svolta dell’operazione “jelly Hash”, condotta dai militari del Comando provinciale della guardia di finanza di Bologna, che ha portato al sequestro della sostanza stupefacente e alla denuncia di un 20enne residente a Piacenza. L’acquisto sul dark web. Il giovane è accusato di aver acquistato droga attraverso il dark web, utilizzando portafogli virtuali e criptovalute per rendere difficilmente tracciabili i pagamenti, con l’obiettivo – secondo gli investigatori – di rivendere lo stupefacente sul mercato locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Reagisco Al Mercato RUSSO della DROGA (Mercati Dark Web)
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