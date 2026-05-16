Controlli sul traffico di rame a Messina denunciato un uomo durante l’operazione Oro Rosso

Durante l’operazione “Oro Rosso”, la Polizia di Stato ha condotto controlli sul traffico di rame nel territorio di Messina. Nell’ambito di questa attività, coordinata dalla Polizia Ferroviaria per contrastare i furti legati ai metalli nel settore ferroviario, gli agenti della Polfer hanno ispezionato diverse aree e veicoli. Durante uno di questi controlli, è stato denunciato un uomo trovato in possesso di materiali sospetti legati al traffico illecito di rame e metalli.

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