Controlli sul traffico di rame a Messina denunciato un uomo durante l’operazione Oro Rosso
Durante l’operazione “Oro Rosso”, la Polizia di Stato ha condotto controlli sul traffico di rame nel territorio di Messina. Nell’ambito di questa attività, coordinata dalla Polizia Ferroviaria per contrastare i furti legati ai metalli nel settore ferroviario, gli agenti della Polfer hanno ispezionato diverse aree e veicoli. Durante uno di questi controlli, è stato denunciato un uomo trovato in possesso di materiali sospetti legati al traffico illecito di rame e metalli.
Operazione della Polizia di Stato contro il traffico illecito di rame e metalli nel Messinese. Nell’ambito della campagna nazionale “Oro Rosso”, coordinata dalla Polizia Ferroviaria per contrastare i furti in ambito ferroviario, gli agenti della Polfer di Messina hanno effettuato controlli mirati. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Sullo stesso argomento
Operazione “oro rosso”: smantellata la banda dei furti di rame e metalliI carabinieri della compagnia di Casarano hanno eseguito quattro misure cautelari nei confronti di un gruppo criminale specializzato in furti di rame...
Terni, controlli della Polizia: denunciato un uomo per ricettazione, sequestrati 190 chili di rameCittadino rumeno che non è stato in grado di fornire spiegazioni plausibili sulla provenienza del materiale né di esibire documentazione idonea a...
Cronaca Avola :controlli dei Carabinieri: denunciato 62enne Ancora controlli serrati sul territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Noto. Ad Avola, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato un uomo di 62 anni per porto ingiustificato di s facebook
Operazione Oro Rosso, controlli della Polfer a Messina: denunciato un 48enne per ricettazioneNella giornata del 12 maggio 2026, gli agenti della Polizia Ferroviaria della Sicilia, nell’ambito dell’operazione Oro Rosso dedicata, a livello nazionale, al contrasto dei furti di rame in ambito f ... strettoweb.com
F.LLI IACOVONE S.N.C. DI IACOVONE FAUSTO - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Traffico illecito di oro tra il Veneto e l’Austria, smantellata un’organizzazione criminale: due arresti / VideoVERONA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Verona e Vicenza ha smantellato un’organizzazione criminale dedita al traffico illecito di oro tra il Veneto e ... ilnordestquotidiano.it