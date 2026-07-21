Un nuovo “secondo choc cinese” si sta delineando, rischiando di mettere in crisi un intero sistema produttivo globale. Questo fenomeno, definito dagli esperti come una replica del primo choc che aveva colpito l’economia occidentale all’inizio del secolo, potrebbe avere effetti ancora più drastici. Finora, non ci sono dettagli specifici su quali settori o mercati siano coinvolti, ma la preoccupazione cresce tra gli analisti di fronte a questa possibile destabilizzazione.

Se il primo choc cinese ha tagliato le gambe dell' economia occidentale all'alba del nuovo millennio, quello che si sta concretizzando adesso, e che alcuni esperti hanno già ribattezzato come “ secondo choc cinese ”, potrebbe definitivamente tagliare la testa a un intero sistema produttivo. I dazi di Donald Trump e le contromisure di Bruxelles hanno arginato il flusso di merci Made in China a basso costo diretto verso Stati Uniti ed Europa. Verissimo. Nessuno è tuttavia riuscito a bloccare l'export di prodotti hi-tech e avanzati - come auto elettriche, pannelli solari e dispositivi tecnologici - causa ultima della sofferenza delle fabbriche europee. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - In arrivo il "secondo choc cinese": cosa succederà all'economia mondiale

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