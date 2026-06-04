Le previsioni in Italia | in arrivo forti temporali Cosa succederà da Nord a Sud

In Italia sono in arrivo forti temporali, con due fronti in avvicinamento. Dopo giorni di temperature elevate, le condizioni meteorologiche cambiano, portando piogge intense e temporali in diverse regioni. Le previsioni indicano che il maltempo interesserà sia il Nord che il Sud del paese, con possibili nubifragi e raffiche di vento. La situazione richiede attenzione, in particolare nelle aree più esposte ai fenomeni temporaleschi.

Dopo giorni di temperature elevate, le condizioni meteorologiche virano sull’instabilità con due fronti temporaleschi alle porte. Il miglioramento ci sarà da venerdì. La causa, spiega Mattia Gussoni de ilmeteo.it, è la vasta e profonda area di bassa pressione sul Nord Atlantico che spinge a più riprese impulsi instabili verso le medie latitudini, trovando un varco verso il bacino del Mediterraneo. “L’aria fredda – spiega Gussoni – essendo più pesante, scivola sotto l’aria calda e umida preesistente, costringendo quest’ultima a salire violentemente verso l’alto. È proprio questo moto ascendente repentino a generare imponenti nubi cumuliformi cariche di precipitazioni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Allerta Meteo Sicilia, in arrivo FORTE MALTEMPO con Piogge Intense e Venti Forti: le aree a rischio

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