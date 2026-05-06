Il fenomeno climatico chiamato Super El Niño si sta intensificando, portando con sé previsioni di un’estate più calda rispetto alla media. Gli esperti indicano che questa fase influenzerà i modelli meteorologici in molte zone, inclusa l’Italia, con possibili ondate di calore più intense e periodi di siccità. Le temperature record sono attese già a partire da maggio, segnando un aumento delle temperature stagionali rispetto agli anni precedenti.

Il fenomeno del super El Niño è in pieno sviluppo e potrebbe evolvere in un evento di forte intensità nei prossimi mesi. Le conseguenze saranno evidenti a livello globale con un picco nei mesi autunnali e invernali. In estate previsto caldo sopra la media in Europa e in Italia. Gli effetti di Super El Niño El Niño è un fenomeno caratterizzato da un riscaldamento anomalo e prolungato delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico equatoriale centro-orientale. Solitamente l’evento si verifica irregolarmente ogni 2-7 anni. Viene classificato “Super El Niño” quando le anomalie delle temperature oceaniche superano la media storica di oltre 2°C. La quantità di calore rilasciata nell’atmosfera amplifica drasticamente gli impatti climatici in tutto il mondo portando a fenomeni estremi, quali siccità e inondazioni catastrofiche.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Super El Niño in arrivo con caldo record, cosa succederà a maggio e cosa aspettarsi in Italia

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