Super El Niño in arrivo con caldo record cosa succederà a maggio e cosa aspettarsi in Italia
Il fenomeno climatico chiamato Super El Niño si sta intensificando, portando con sé previsioni di un’estate più calda rispetto alla media. Gli esperti indicano che questa fase influenzerà i modelli meteorologici in molte zone, inclusa l’Italia, con possibili ondate di calore più intense e periodi di siccità. Le temperature record sono attese già a partire da maggio, segnando un aumento delle temperature stagionali rispetto agli anni precedenti.
Il fenomeno del super El Niño è in pieno sviluppo e potrebbe evolvere in un evento di forte intensità nei prossimi mesi. Le conseguenze saranno evidenti a livello globale con un picco nei mesi autunnali e invernali. In estate previsto caldo sopra la media in Europa e in Italia. Gli effetti di Super El Niño El Niño è un fenomeno caratterizzato da un riscaldamento anomalo e prolungato delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico equatoriale centro-orientale. Solitamente l’evento si verifica irregolarmente ogni 2-7 anni. Viene classificato “Super El Niño” quando le anomalie delle temperature oceaniche superano la media storica di oltre 2°C. La quantità di calore rilasciata nell’atmosfera amplifica drasticamente gli impatti climatici in tutto il mondo portando a fenomeni estremi, quali siccità e inondazioni catastrofiche.🔗 Leggi su Virgilio.it
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