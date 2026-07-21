In Alto Adige seconda vittima in poche ore muore un’escursionista tedesca

Notizia in breve

Un’escursionista tedesca è morta dopo essere precipitata da circa 200 metri durante un’escursione in val Passiria. L’incidente è avvenuto oggi, pochi ore dopo la scoperta di un’anziana di 80 anni trovata senza vita nel comune di Tesimo. La donna ha perso l’equilibrio durante la camminata e non c’è stato nulla da fare per salvarla. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.