In Alto Adige seconda vittima in poche ore muore un’escursionista tedesca
Un’escursionista tedesca è morta dopo essere precipitata da circa 200 metri durante un’escursione in val Passiria. L’incidente è avvenuto oggi, pochi ore dopo la scoperta di un’anziana di 80 anni trovata senza vita nel comune di Tesimo. La donna ha perso l’equilibrio durante la camminata e non c’è stato nulla da fare per salvarla. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.
Due vittime in poche ore sulle montagne dell’Alto Adige. Dopo l’80enne trovato morto lunedì sera nel comune di Tesimo, una turista tedesca ha perso la vita precipitando per quasi 200 metri durante un’escursione in val Passiria. La vittima ha circa 60 anni e faceva parte di un gruppo di una decina di persone. L’incidente è avvenuto intorno alle 8:45 nei pressi del rifugio Plan, lungo l’Alta Via Tiroler Höhenweg. Inutile l’intervento sul posto del soccorso alpino. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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