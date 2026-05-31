Tragedia a Quarrata perde il controllo della moto | muore a 30 anni | è la seconda giovane vittima in poche ore

Da lanazione.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 30 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera in via Larga, nella frazione di Casini a Quarrata. L'uomo aveva perso il controllo della moto e si è schiantato contro un ostacolo. È il secondo decesso di un giovane in poche ore nella stessa zona. L'incidente è avvenuto intorno alle 20. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

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Pistoia, 31 maggio 2026 – Un altro ragazzo morto tragicamente sulle strade di Quarrata. Il grave incidente è avvenuto ieri sera, sabato 30 maggio, intorno alle 20 in via Larga, nella frazione di Casini a Quarrata. A perdere la vita è stato Zieed Zitouni, 30 anni, residente a Quarrata. Il ragazzo era in sella alla sua moto quando avrebbe perso il controllo del mezzo, schiantandosi violentemente a terra. I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono arrivati i volontari della Croce Rossa di Quarrata, e l'automedica del 118. Il personale medico ha tentato tutto il possibile per salvare il ragazzo, che è poi deceduto in ospedale, al Pronto soccorso del San Jacopo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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