Un escursionista è morto cadendo durante un passaggio su un sentiero del Monte Pisanino, la vetta più alta delle Alpi Apuane, in provincia di Lucca. La tragedia si è verificata mentre l’uomo percorreva il tratto chiamato traverso, noto per la sua difficoltà. È il secondo decesso in due settimane in questa zona, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente o sull’identità della vittima. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare l’uomo.

Un escursionista è morto cadendo sul Monte Pisanino, la cima più alta delle Alpi Apuane, in provincia di Lucca, mentre percorreva un passaggio particolarmente impegnativo chiamato traverso. Sul posto è intervenuta una squadra del Soccorso alpino speleologico toscano (Sast), per supportare le operazioni dell'elicottero regionale Pegaso 3. L'elicottero ha sbarcato sul posto il medico e un tecnico, che purtroppo hanno constatato il decesso dell'escursionista. Due settimane fa un’altra escursionista, Simona Bertoncini, di Gallicano, è precipitata per circa 100 metri sempre dalla vetta del Monte Pisanino, mentre stava facendo un’escursione con un gruppo di amici appassionati come lei della montagna. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Cade da un sentiero sul monte Pisanino, muore escursionista: è la seconda vittima in due settimane

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cade sulle Apuane, muore escursionista di 50 anni

Notizie e thread social correlati

Apuane: muore escursionista 50enne sul Monte PisaninoUn’escursionista di 50 anni è morta oggi sulle Apuane, nel versante del monte Pisanino.

Apuane: muore escursionista precipitando sul monte PisaninoUn escursionista di circa 70 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi sul monte Pisanino, nelle Alpi Apuane.

Temi più discussi: Escursionista cade di faccia e perde i sensi, soccorsa in elicottero; Giovane escursionista cade dal sentiero fra lo schienale dell'asino e passo Sella. Intervengono SAST e Pegaso 3; Cade dal Monte Pisanino, morta escursionista di 50 anni; Cade e finisce in un torrente: paura per un escursionista in Alta Valle.

Cade da un sentiero sulle Alpi Apuane, muore escursionista. Sul Monte Pisanino, recuperato da Sast ed elicottero Pegaso #ANSA x.com

Cade da un sentiero sulle Alpi Apuane, muore escursionista(ANSA) - FIRENZE, 12 LUG - Un escursionista è morto cadendo sul Monte Pisanino, la cima più alta delle Alpi Apuane, in provincia di Lucca, mentre percorreva un passaggio particolarmente impegnativo ch ... msn.com

Cade da un sentiero sul monte Pisanino, muore escursionista: è la seconda vittima in due settimaneUn escursionista è morto cadendo sul Monte Pisanino, la cima più alta delle Alpi Apuane, in provincia di Lucca, mentre percorreva un passaggio particolarmente impegnativo chiamato traverso. Sul posto ... corrierefiorentino.corriere.it