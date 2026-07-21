I lavori per il nuovo impianto sportivo di Montecchio avanzano secondo il programma, con il completamento della posa dei ferri di armatura e il getto delle fondamenta degli spogliatoi. Recentemente, è stato tagliato un ante, segnando un passo avanti nel progetto. Le attività proseguono senza sosta, rispettando le scadenze previste. L’intervento riguarda un impianto polivalente che si sta sviluppando nelle fasi di costruzione. Non sono stati segnalati ritardi o modifiche al cronoprogramma.

Proseguono nel rispetto del cronoprogramma i lavori per il nuovo impianto sportivo traguardo importpolivalente di Montecchio. Un ante è stato tagliato in queste ore con il completamento della posa dei ferri di armatura e il getto delle fondamenta dei futuri spogliatoi. A confermare la qualità degli interventi è stato il sopralluogo ufficiale avvenuto la scorsa settimana. I tecnici del Dipartimento per lo Sport, nell’ambito del bando " Sport e Periferie " che cofinanzia l’opera, hanno visionato l’intera area di cantiere. L’esito dell’ispezione è stato pienamente positivo: è stata espressa soddisfazione sia per la conformità tecnica delle opere strutturali finora realizzate, sia per il rispetto del cronoprogramma delle lavorazioni, che aveva visto anche la necessità di preventivi pareri positivi della soprintendenza archeologica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Impianto sportivo di Montecchio: "I lavori proseguono senza sosta"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Proseguono i lavori per il nuovo impianto sportivo polivalente di MontecchioI lavori per il nuovo impianto sportivo polivalente di Montecchio sono in corso e continuano secondo il cronoprogramma stabilito.

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato ad ArezzoArezzo, 4 maggio 2026 – La Polizia di Stato continua a intensificare i controlli nelle strade della città, con operazioni che coinvolgono diverse...

Temi più discussi: Impianto sportivo di Montecchio: I lavori proseguono senza sosta; Proseguono i lavori per il nuovo impianto sportivo polivalente di Montecchio; Campo Spadoni, via libera ai lavori: nuovo impianto elettrico da 82mila euro; Pala Collodi, il Vicenza calcio a cinque giocherà a Montecchio.

Impianto sportivo di Montecchio: I lavori proseguono senza sostaProseguono nel rispetto del cronoprogramma i lavori per il nuovo impianto sportivo traguardo importpolivalente di Montecchio. Un ante è ... lanazione.it

Proseguono i lavori per il nuovo impianto sportivo polivalente di MontecchioProseguono senza sosta e nel rispetto del cronoprogramma i lavori per la realizzazione del nuovo impianto sportivo polivalente di Montecchio. Positivo il sopralluogo dei tecnici del Dipartimento per l ... msn.com