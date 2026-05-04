proseguono senza sosta i controlli della polizia di stato ad arezzo

Arezzo, 4 maggio 2026 – La Polizia di Stato continua a intensificare i controlli nelle strade della città, con operazioni che coinvolgono diverse pattuglie e unità specializzate. Le forze dell’ordine hanno svolto verifiche in vari quartieri, fermando veicoli e identificando persone, senza interruzioni nel corso della giornata. Le attività sono state coordinate per garantire maggiore sicurezza e prevenire eventuali irregolarità.

Arezzo, 4 maggio 2026 – . Gli equipaggi della Squadra Volante della Questura, nel corso del week end lungo del 1 maggio, hanno effettuato numerosi controlli nelle aree verdi cittadine, nel centro e in periferia, nelle zone interessate dalla movida, nelle frazioni e nelle aree industriali e commerciali. E’ stato tratto in arresto un uomo aretino di 48 anni per il reato di resistenza a p.u. e per non essersi fermato all’alt della Polizia mettendo in pericolo l’incolumità pubblica, violando così l’art. 1927 comma bis del Codice della Strada, modificato dal D.L. “Sicurezza” del 24 febbraio 2026 e convertito in Legge n.🔗 Leggi su Lanazione.it

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