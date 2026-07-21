Il festival Imola in musica celebra il suo trentesimo anniversario con nove giorni di concerti gratuiti. L'evento principale prevede un live di Levante e un dj set in piazza. La manifestazione si svolge dal 29 agosto al 6 settembre, coinvolgendo diverse location della città e portando numerosi artisti sul palco. La rassegna si svolge ogni anno, trasformando le piazze in spazi per musica dal vivo.

Trent’anni di musica, piazze trasformate in palcoscenici e una città intera pronta a risuonare di note. Dal 29 agosto al 6 settembre torna Imola in musica, il festival organizzato dal Comune che per la sua trentesima edizione propone un programma con 136 appuntamenti gratuiti in 43 luoghi della città, tra concerti, dj set, danza, incontri e iniziative collaterali. Due weekend e nove giorni di eventi accompagneranno il pubblico dall’alba fino a notte fonda, con oltre cento concerti che spazieranno dal pop al rock, dal jazz alla musica classica, dal folk ai ritmi del Mediterraneo. Tra i nomi più attesi dell’edizione 2026 ci sono Levante,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - ‘Imola in musica’ compie 30 anni. Nove giorni di concerti gratuiti. Il clou: Levante e dj set in piazza

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