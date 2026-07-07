Ha preso il via ieri sera, in Piazza Matteotti, la Young Music Talents Week, la rassegna inserita nella XXII edizione di Armonie della Sera, che fino a giovedì porterà nel cuore di Porto San Giorgio quattro concerti gratuiti con protagonisti i giovani musicisti del Conservatorio Statale "G.B. Pergolesi" di Fermo. L’apertura è stata affidata a "Napoli Milionaria: dalla musica ai grandi poeti della tradizione partenopea", con il soprano Marica Lina Bisogno e il pianista Samuele Orazi. Questa sera alle 21.15, sempre in Piazza Matteotti, sarà protagonista il Firmum Clarinet Ensemble, con un repertorio che spazia da Vivaldi alle colonne sonore di Ennio Morricone e Nino Rota. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giorni di musica. Quattro concerti gratuiti in piazza

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Vivaldis Summer Concerto

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