Giorni di musica Quattro concerti gratuiti in piazza
Inizia ieri sera in Piazza Matteotti la Young Music Talents Week, parte della XXII edizione di Armonie della Sera. La rassegna prevede quattro concerti gratuiti, in programma fino a giovedì, con giovani musicisti del Conservatorio Statale. La manifestazione si svolge nel cuore di Porto San Giorgio, offrendo esibizioni aperte al pubblico. Ogni sera sono stati eseguiti brani di diversi generi musicali, con una partecipazione crescente di pubblico.
Ha preso il via ieri sera, in Piazza Matteotti, la Young Music Talents Week, la rassegna inserita nella XXII edizione di Armonie della Sera, che fino a giovedì porterà nel cuore di Porto San Giorgio quattro concerti gratuiti con protagonisti i giovani musicisti del Conservatorio Statale "G.B. Pergolesi" di Fermo. L’apertura è stata affidata a "Napoli Milionaria: dalla musica ai grandi poeti della tradizione partenopea", con il soprano Marica Lina Bisogno e il pianista Samuele Orazi. Questa sera alle 21.15, sempre in Piazza Matteotti, sarà protagonista il Firmum Clarinet Ensemble, con un repertorio che spazia da Vivaldi alle colonne sonore di Ennio Morricone e Nino Rota. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Vivaldis Summer Concerto
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