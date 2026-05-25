La rassegna Venerdj e Musica da PPP | concerti dj set di Secco Jones e degustazioni

Da palermotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 29 maggio è iniziata la rassegna “Venerdj e Musica” presso PPP, uno spazio nel centro di Palermo. L’evento prevede concerti dal vivo, dj set di Secco Jones e degustazioni gastronomiche. La manifestazione si svolge ogni settimana, offrendo intrattenimento musicale e cibo ai partecipanti. La serata ha visto la presenza di musica e drink, con un pubblico che ha partecipato all’appuntamento di apertura.

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Musica dal vivo, dj set, degustazioni e intrattenimento nel cuore di Palermo. Parte venerdì 29 maggio da PPP - Pregiata Putia Palermitana la rassegna “Venerdj e Musica”, il nuovo appuntamento settimanale dedicato a chi ama trascorrere il venerdì sera tra buon cibo, cocktail e musica da ascoltare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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