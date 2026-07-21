Imola chiude il casello A14 | stop di 4 giorni per Bologna e da Ancona

Il casello di Imola sulla A14 sarà chiuso per quattro giorni, impedendo l’accesso sia per chi arriva da Bologna sia da Ancona. La chiusura è prevista per consentire lavori di manutenzione al cavalcavia dello svincolo. La data esatta non è ancora stata comunicata, ma è stato annunciato che i lavori richiederanno la temporanea sospensione del traffico. Durante il periodo di chiusura, si prevedono percorsi alternativi per gli automobilisti.

Imola, 21 luglio 2026 – Modifiche alla viabilità in vista per chi utilizza il casello imolese della A14. Autostrade per l’Italia ha programmato infatti un nuovo intervento di manutenzione al cavalcavia dello svincolo, con una serie di chiusure temporanee necessarie per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza. Il provvedimento scatterà nelle giornate del 3, 4, 5 e 6 agosto, ma solo nella fascia oraria compresa tra le 12 e le 6 del mattino successivo. In queste finestre temporali sarà chiusa l’entrata in autostrada dal casello di Imola per i veicoli diretti verso Bologna. Per gli automobilisti sarà quindi predisposto un percorso alternativo lungo la viabilità ordinaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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