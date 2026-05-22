Cantieri sull' autostrada A14 chiuso il tratto Riccione-Cattolica verso Ancona e casello off limits

Nelle ore notturne si registrano nuove chiusure sull’autostrada A14, tra Riccione e Cattolica in direzione Ancona. Il tratto rimane interdetto al traffico, mentre il casello di riferimento è inattivo. Questi interventi di manutenzione e riqualificazione sono previsti in alcune fasi di lavoro e comportano la sospensione temporanea del transito. La situazione si inserisce in un programma di interventi programmati lungo la rete autostradale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture.

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