Cantieri sull' autostrada A14 chiuso il tratto Riccione-Cattolica verso Ancona e casello off limits

Da riminitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ore notturne si registrano nuove chiusure sull’autostrada A14, tra Riccione e Cattolica in direzione Ancona. Il tratto rimane interdetto al traffico, mentre il casello di riferimento è inattivo. Questi interventi di manutenzione e riqualificazione sono previsti in alcune fasi di lavoro e comportano la sospensione temporanea del transito. La situazione si inserisce in un programma di interventi programmati lungo la rete autostradale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture.

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Nuovi disagi notturni in arrivo lungo l’autostrada A14 per una serie di interventi di manutenzione e riqualificazione. Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di lunedì 25 maggio alle 5 di martedì 26 sarà chiuso il tratto compreso tra Riccione e Cattolica in direzione Ancona. Abbonati. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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