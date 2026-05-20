Lavori sulle barriere di sicurezza chiude il casello dell' A14 per due notti | gli orari dello stop

Da cesenatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per eseguire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, la stazione di Cesena sulla A14 Bologna-Taranto sarà chiusa in entrata e in uscita in entrambe le direzioni tra giovedì sera e venerdì mattina. La chiusura durerà dalle 21 di giovedì 21 alle 5 di venerdì 22, interessando sia la direzione Bologna-Ancona che quella Ancona-Bologna. Durante questo periodo, i veicoli provenienti da e verso Cesena dovranno seguire percorsi alternativi.

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Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, la stazione di Cesena sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna-Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona, nei seguenti giorni e orari: dalle 21 di giovedì 21 alle 5 di venerdì 22. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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