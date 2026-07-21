Il video della notte di devastazione a Bologna per la morte di Fakir | auto alle fiamme e barricate in strada saccheggiati i dehors dei locali

Nella notte a Bologna, auto incendiate e barricate in strada dopo una manifestazione pacifica con centinaia di partecipanti in piazza del Nettuno. Un gruppo di antagonisti si è spostato in corteo verso la Questura, scatenando atti di devastazione. Sono stati saccheggiati i dehors di alcuni locali, mentre il video mostra auto in fiamme e scene di caos. Nessun dettaglio su eventuali fermati o interventi delle forze dell’ordine.

Dopo la manifestazione pacifica che ha visto centinaia di persone in presidio in piazza del Nettuno si è passati alla devastazione di Bologna quando un gruppo di antagonisti ha deciso di spostarsi in corteo verso la Questura. Dalla piazza gremita di alzano slogan come «Tout le monde deteste la police» e «Giustizia, giustizia». Nella folla, diverse centinaia di persone, sono spuntate bandiere palestinesi. Presenti anche gli antagonisti. «Giustizia per Fakir. Aboliamo la violenza di Stato padrone!» recita uno degli striscioni portati in piazza dagli attivisti vicini ai centri sociali. A conclusione del presidio una parte di manifestanti, comunque corposa, si stacca e converge sulla vicina piazza Roosevelt, portandosi davanti ai palazzi di Prefettura e Questura. 🔗 Leggi su Video.corrieredibologna.corriere.it

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Il video della notte di devastazione a Bologna per la morte di Fakir: auto alle fiamme e barricat...

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