La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato “45 bis” per la morte di un uomo di 42 anni avvenuta durante un intervento di polizia in via Svevo, nel quartiere Pilastro. Al momento non ci sono indagati. La procura intende chiarire tutte le circostanze e le cause del decesso, ritenendo che i fatti siano più ampi rispetto ai video finora disponibili.

Un fascicolo per chiarire ogni passaggio dell’intervento, senza per ora alcun indagato. La Procura di Bologna, guidata da Paolo Guido, ha aperto un procedimento per ricostruire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto in via Svevo, nel quartiere Pilastro, durante un intervento della polizia. Il procedimento è stato iscritto nell’apposito registro “45 bis”, quello destinato alle annotazioni preliminari, nel quale vengono indicati i nomi delle persone coinvolte in un fatto che potrebbe configurare un reato commesso in presenza di una possibile causa di giustificazione. Una nuova procedura prevista dalla normativa e che, secondo quanto emerge, sarebbe alla sua prima applicazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Morte di Abderrahim Fakir a Bologna, la Procura apre il fascicolo “45 bis”. “Fatti più estesi rispetto ai video”

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Fakir, applicata la norma per «scudo» agli agenti.Pm Bologna: «I fatti più estesi rispetto al video»

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