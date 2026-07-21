Il video dal lago di Como dove è scomparsa la bambina di 10 anni | le squadre di soccorso sul posto

Sul lago di Como, le squadre di soccorso sono intervenute dopo la scomparsa di una bambina di 10 anni avvenuta martedì pomeriggio. La bambina stava nuotando quando, secondo i testimoni, è scomparsa sott’acqua e non è più riemersa. Le ricerche sono ancora in corso, con imbarcazioni e dive presenti sul luogo. Non ci sono ancora aggiornamenti sulla sua posizione.

Una bambina di 10 anni è dispersa da martedì pomeriggio nel lago a Como. La piccola stava nuotando e, come riferito dai testimoni, è scomparsa sott’acqua e non è più riemersa. ?L’allarme è scattato nella zona del Tempio Voltiano, in un’area sempre affollata da decine di persone e bagnanti nonostante i divieti. Per la siccità e il lago basso tra l’altro, da giorni è emersa una lingua di sabbia presa d’assalto proprio come una spiaggia.La bimba, di origini marocchine, sarebbe arrivata a Como con la famiglia per far visita ad alcuni parenti. Si stava divertendo nel lago quando è scomparsa in acqua. Ingente la mobilitazione per le ricerche, con l’intervento dei vigili del fuoco anche con l’elicottero e i sommozzatori e l’elicottero del 118. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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The Black Truck on Lake Road — Someone Took My Sister

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