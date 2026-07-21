Bambina di 10 anni scompare nelle acque del lago di Como

Da gazzettadelsud.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una bambina di 10 anni è scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como, davanti ai giardini pubblici e di fronte al Tempio Voltiano. Le ricerche sono in corso con imbarcazioni e squadre di soccorso che operano lungo la sponda e nelle acque vicine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, mentre le operazioni proseguono senza sosta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. Sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco. La bambina, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più emergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Como.

bambina di 10 anni scompare nelle acque del lago di como
© Gazzettadelsud.it - Bambina di 10 anni scompare nelle acque del lago di Como
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Gironde : Saint-Émilion, Arcachon et les grands lacs | Trésors du Patrimoine

Video Gironde : Saint-Émilion, Arcachon et les grands lacs | Trésors du Patrimoine

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Como, bimba di 10 anni scompare nelle acque del lago

Bambina di 10 anni scompare nel lago di Como: il tuffo nella zona con divieto di balneazione e l'allarme dei genitoriUna bambina di 10 anni è scomparsa nel lago di Como nel pomeriggio, nelle acque di fronte ai giardini pubblici vicino al Tempio Voltiano.

Temi più discussi: Sestri Levante, morta la bimba di 11 anni incastrata nel bocchettone della piscina; Rischia di annegare in piscina, bambina di 10 anni salvata dal padre; Pisa, bambina di 10 anni rischia di annegare in piscina: salvata; Bambina di due anni uccisa a Bordighera, Iannuzzi picchiato in carcere: trasferito per la quarta volta.

bambina di bambina di 10 anniBambina di 10 anni scompare nel lago di Como: il tuffo nella zona con divieto di balneazione e l'allarme dei genitoriSoccorsi in azione sul lago di Como. Una bambina di dieci anni è scomparsa questo pomeriggio nelle acque antistanti i giardini pubblici ... msn.com

bambina di bambina di 10 anniBimba di 10 anni scompare nelle acque del lago di Como: si è tuffata e non è più emersaSono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni che è scomparsa nelle acque del lago di Como vicino ai giardini pubblici del capoluogo ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web