Il Tribunale ha respinto il ricorso di un giornalista, confermando il suo licenziamento dalla Rai. La decisione arriva dopo che il professionista era stato condannato a sette mesi di reclusione per stalking e minacce, a seguito di una denuncia presentata da una sua ex. Il licenziamento per “giusta causa” è stato quindi confermato, e il ricorso presentato dal giornalista è stato rigettato.

Enrico Varriale non potrà essere riammesso in Rai: il Tribunale ha rigettato il ricorso del giornalista dopo la condanna di 7 mesi per stalking e minacce Lo scorso 2 ottobreEnrico Varriale era stato licenziato per “giusta causa”a seguito della denuncia di una sua ex che lo ha accusato di minacce e stalking. A dicembre c’è stata poi lacondanna a 7 mesi,confermando la testimonianza della sua ex. A seguire, però,Varriale ha fatto causa alla Raisostenendo che il suo licenziamento non fosse corretto. Il Tribunale oggi ha respintoil ricorso di Enrico Varriale, resta così confermato il licenziamento per giusta causa dell’ex vicedirettore di Rai Sport. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Enrico Varriale, il Tribunale respinge il ricorso: confermato il licenziamento dalla Rai

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